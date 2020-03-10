Французи підтвердили, що матч з Україною пройде без глядачів

Товариський матч між збірними Франції та України пройде при порожніх трибунах.
Президент французької федерації футболу Ноель Ле Гре підтвердив, що дві товариських гри збірної Франції проти України і Фінляндії в кінці березня відбудуться без глядачів у зв'язку з епідемією коронавірусу, повідомляє французьке телебачення.
Через поширення коронавірусу у Франції до 15 квітня діє заборона на проведення масових заходів.
Поєдинок діючих чемпіонів світу та команди Андрія Шевченка відбудеться на «Стад де Франс» в Парижі 27 березня.
Українська асоціація футболу вже повідомила, що товариський матч між збірними України та Польщі в Хожуві також пройде без глядачів.