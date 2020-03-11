Анонс матчів 1/4 фіналу Кубку України: хто сьогодні грає

Новини спорту:Сьогодні буде зіграно 3 з 4 матчів 1/4 фіналу Кубку України. Центральною подією стане матч ФК "Динамо" проти ФК "Олександрія".

Сьогодні, 11 березня, в 1/4 фіналу Кубка України буде зіграно три матчі з чотирьох.

Центральним матчем цієї стадії змагань стане зустріч у Києві - Динамо прийме ФК Олександрія. До речі, ці команди кілька днів тому зустрічалися в рамках УПЛ і матч завершився перемогою киян (3:1).

На Закарпатті місцевий Минай зіграє з Інгульцем. Друголіговий Альянс у Сумах прийме ФК Маріуполь.

12 березня ж чернігівська Десна вдома зіграє з полтавською Ворсклою.

Кубок України

1/4 фіналу, 11 березня

15:00. Минай - Інгулець (Петрове). Минай. Стадіон Минай-Арена. Трансляція

18.00. Альянс (Липова Долина) - ФК Маріуполь. Суми. Стадіон Ювілейний. Трансляція

19.30. Динамо (Київ) - ФК Олександрія. Київ. НСК Олімпійський.