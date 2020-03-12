ПСЖ вибив Борусію з Ліги чемпіонів (Відео)

У середу, 11 березня, в матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ приймав Боруссію Дортмунд.
Голи Неймара та Берната допомогли ПСЖ здобути перемогу у матчі.
Відзначимо, що наприкінці матчу червону картку отримав півзахисник Боруссії Емре Джан.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, 11 березня
ПСЖ – Боруссія Д 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 28 Неймар, 2:0 – 45+1 Бернат
Решта учасників чвертьфінальної стадії визначиться наступного тижня:
17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (перша гра - 2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)
18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).