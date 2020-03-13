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Україна замикає топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна замикає топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА
17:29 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф Фото: ФК Шахтар

Новини спорту:Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

За підсумками єврокубкового тижня Україна зберегла 10 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але скоротила відставання від 9 місця, на якому розташовуються Нідерланди.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Єдиний представник України донецький футбольний клуб “Шахтар” учора заробив 0,4 бала за перемогу в 1/8 фіналу Ліги Європи над німецьким “Вольфсбургом” (2:1). Тепер Україна має 34,500 бала.

Нідерланди, які залишаються на 9 місці із 35,750 балами, більше не мають команд у єврокубках.

“Істанбул” на цій стадії Ліги Європи переміг “Копенгаген” (1:0). Туреччина, що йде на 11 місці, тепер має 33,600 бала.

Нагадаємо, що асоціація, що посідає 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, матиме двох представників у Лізі чемпіонів (в груповому раунді та в третьому кваліфікаційному), одного в Лізі Європи (в плей-офф) і двох у Лізі конференцій (у третьому кваліфікаційному раунді і в другому).

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Десята асоціація отримає все те ж, але срібний призер стартує в другому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Одинадцята асоціація втрачає право потрапити в Лігу чемпіонів автоматично.

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ФИФА, УЄФА, ФК Шахтар, ФК Динамо Киів.
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