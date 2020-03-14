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Нові факти: названа причина гибелі форварда Сали

Нові факти: названа причина гибелі форварда Сали
10:23 Сьогодні Телеграф champion.com.ua

Новини спорту:Загибель Сали і пілота Девіда Ібботсон розслідували 14 місяців.

Британська Комісія з розслідування авіаційних подій (AIBB) опублікувала підсумкову доповідь про аварію літака, на борту якого перебував нападник Еміліано Сала.

Про це повідомляє BBC.

Звіт містить кілька невідомих раніше фактів. По-перше, аварія сталася після втрати контролю над літаком PA 46 Malibu. Судно почало розвалюватися в повітрі після того, як пілот Девід Ібботсон почав маневрувати на високій швидкості та не впорався з керуванням.

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По-друге, смерть пілота і самого Сали сталася в результат отруєння чадним газом. При цьому на борту літака не було датчика вуглекислого газу. До того ж, Ібботсон не мав необхідної ліцензії для комерційних польотів між материковою Європою і Британією.

Також стало відомо, що легкомоторний літак почав розвалюватися в повітрі після втрати управління пілотом.

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Футбол, Новини футболу, Еміліано Сали, AIBB.
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