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У Вест Гемі хочуть, щоб нинішній сезон АПЛ визнали недійсним

У Вест Гемі хочуть, щоб нинішній сезон АПЛ визнали недійсним
13:01 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Каррен Брейді пропонує анулювати результати сезону в чемпіонаті Англії.

Віце-голова правління "Вест Гема" Каррен Брейді заявила, що результати поточного розіграшу АПЛ потрібно анулювати, якщо сезон не буде продовжений.

Як відомо, АПЛ була припинена до 4 квітня через епідемію коронавірусу.

"Що буде, якщо не вдасться завершити чемпіонат? Так як це стосується матчів АПЛ і всієї Футбольної ліги, єдиним чесним і справедливим рішенням буде анулювати результати сезону.

В Англії всі матчі будуть проходити при порожніх трибунах

Яким чином ми будемо вирішувати хто покине Прем'єр-лігу, а хто в неї підніметься, якщо все матчі не будуть зіграні. Звичайно, це величезний удар для "Ліверпуля", у якого можуть відібрати перший титул за 30 років", - цитує Брейді The Sun.

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Футбол, АПЛ, Новини футболу, ФК Вест Гем, Каррен Брейді.
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