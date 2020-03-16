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Клуб Зінченка зробив заяву щодо коронавірусу

Клуб Зінченка зробив заяву щодо коронавірусу
13:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Футбольний клуб "Манчестер Сіті" виступив з офіційною заявою.

У зв’язку з тим, що футбольна влада Англії вирішила відкласти щонайменше до 4 квітня всі матчі професіоналиних команд, "Манчестер Сіті", в якому грає українець Олександр Зінченко, виступив з офіційною заявою.

У тексті заяви, зокрема, зазначається, що клуб на невизначений термін призупинив усю свою футбольну діяльність. Усі квитки на матчі команди залишаються дійсними, повідомляє офіційний сайт "МС".

"Після зборів акціонерів було прийнято одностайне рішення через пандемію коронавіруса призупинити матчі Прем'єр-ліги з наміром повернутися 4 квітня за умови сприятливої ситуації. Ми тісно співпрацюємо з клубами, урядом, FА, EFL і дбаємо про здоров'я гравців, персоналу та уболівальників. Про будь-які новини повідомляти оперативно. Усі квитки на матчі команди, які перенесені на пізніші терміни, залишаються дійсними", - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Олександр Зінченко займає останнє місце в "Манчестер Сіті" за середньою оцінкою InStat (292 бали).

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпіонат Англії, ФК Ман Сіті.
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