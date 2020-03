Клуб Зінченка зробив заяву щодо коронавірусу

У зв’язку з тим, що футбольна влада Англії вирішила відкласти щонайменше до 4 квітня всі матчі професіоналиних команд, "Манчестер Сіті", в якому грає українець Олександр Зінченко, виступив з офіційною заявою.

У тексті заяви, зокрема, зазначається, що клуб на невизначений термін призупинив усю свою футбольну діяльність. Усі квитки на матчі команди залишаються дійсними, повідомляє офіційний сайт "МС".

"Після зборів акціонерів було прийнято одностайне рішення через пандемію коронавіруса призупинити матчі Прем'єр-ліги з наміром повернутися 4 квітня за умови сприятливої ситуації. Ми тісно співпрацюємо з клубами, урядом, FА, EFL і дбаємо про здоров'я гравців, персоналу та уболівальників. Про будь-які новини повідомляти оперативно. Усі квитки на матчі команди, які перенесені на пізніші терміни, залишаються дійсними", - йдеться у заяві клубу.

Club statement following the Premier League, FA, EFL and WSL collectively agreeing to postpone the professional game in England.



— Manchester City (@ManCity) March 13, 2020