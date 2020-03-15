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Зінченко - найгірший в Манчестер Сіті

Зінченко - найгірший в Манчестер Сіті
14:17 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф zbirna.com Фото Павла Кубанова

Новини спорту:Український півзахисник пасе задніх у своїй команді за середньою оцінкою InStat.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко займає останнє місце в «Манчестер Сіті» за середньою оцінкою InStat (292 бали).

У той же час, в минулому сезоні його індекс в клубі становив 320 балів, а в позаминулому - 298. У відбірковому турнірі Євро-2020 - 288 балів.

До слова, з такою оцінкою Зінченко потрапив би до п'ятірки найкорисніших гравців УПЛ нинішнього сезону.

Що стосується працездатності, то за середнім числом ТТД українець перебуває на другому місці в «Манчестер Сіті» - 114 з браком 13%. Кращі показник тільки у Родрі (118 при 9%). Разом з іспанцем Зінченко віддав найбільше в середньому передач - 91.

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Відзначимо, що в поточному сезоні українець зіграв 18 матчів.

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АПЛ, Чемпіонат Англії, Олександр Зінченко.
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