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Як повернутися в Україну після заборони на в’їзд
Як повернутися в Україну після заборони на в’їзд
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Як повернутися в Україну після заборони на в’їзд

Як повернутися в Україну після заборони на в’їзд
11:46 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Усі громадяни України зможуть повернутися додому.

Українці, які не встигнуть повернутися в Україну до припинення пасажирського сполучення з іншими країнами з 17 березня 2020 року, мають зареєструватися в системі ДРУГ та звернутися до української дипустанови в країні перебування.

Про це йдеться у "Роз’ясненні від МЗС України: що треба знати про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з #COVID-19", опублікованому на сайті відомства.

Так всіх громадян України, що наразі перебувають закордоном в МЗС просять знайти спосіб повернутися в Україну до 0:00 у ніч з 16 на 17 березня 2020. Якщо не вдається це зробити громадяни мають зареєструватися в спеціальній системі МЗС ДРУГ та внести в неї свої дані тим самим повідомивши міністерство та всі закордонні дипустанови про своє перебування у певній країні.

У МЗС підкреслили, що списки для повернення громадян України додому в разі термінової необхідності у період обмежень будуть формуватися, зокрема, з використанням даних цієї системи.

Також, ті громадяни, які не зможуть вчасно повернутися на територію України, мають звернутися до посольства або консульства у своїй країні перебування за телефоном гарячої лінії (на офіційній сторінці дипустанови), електронною поштою, чи на їхніх сторінках у соцмережах.

"МЗС докладе всіх зусиль, щоб допомогти тим, хто потребує терміново повернутися в Україну до завершення періоду обмежень, повернутися додому. Актуальна інформація буде надаватися на регулярній основі через усі офіційні канали комунікації, а також через закордонні дипломатичні установи", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Відтак тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Так заходи спрямовані на запобігання поширенню на території України Covid-19.

За останніми даними, у світі підтверджено 156 400 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених - у Китаї (80 976), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 833 смерті від коронавірусної хвороби. Одужали 73 968 осіб.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Коронавірус: Іспанії обмежила пересування всередині країни

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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МЗС, МОЗ, ВООЗ, Коронавірус.
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