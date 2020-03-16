ФК Ворскла долучиться до боротьби проти коронавірусу

Новини спорту:Клуб офіційно заявив, що спрямує кошти на необхідні медикаменти та засоби особистого зазисту для того щоб спинити поширення коронавірусу.

Ворскла вирішила долучитись до боротьби з коронавірусом – клуб фінансово підтримає медичні заклади Полтавської області.

"Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА повинен надати інформацію з приводу потреб у закупівлі тих чи інших ліків і засобів захисту, щоб протидіяти існуючим загрозам і попередити їх.

Щоб гроші не виділялися в нікуди і на препарати, які можуть не бути використані, ініціативна група співпрацює з департаментом охорони здоров'я. Існує домовленість про територіальний розподіл допомоги з акцентом на міста Полтава, Кременчук та Горішні Плавні", – йдеться в офіційній заяві Ворскли.

До слова, чемпіонат України – один з небагатьох, в якому досі проводять матчі регулярної першості.