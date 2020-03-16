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ФК Ворскла долучиться до боротьби проти коронавірусу

ФК Ворскла долучиться до боротьби проти коронавірусу
20:18 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Клуб офіційно заявив, що спрямує кошти на необхідні медикаменти та засоби особистого зазисту для того щоб спинити поширення коронавірусу.

Ворскла вирішила долучитись до боротьби з коронавірусом – клуб фінансово підтримає медичні заклади Полтавської області.

"Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА повинен надати інформацію з приводу потреб у закупівлі тих чи інших ліків і засобів захисту, щоб протидіяти існуючим загрозам і попередити їх.

Щоб гроші не виділялися в нікуди і на препарати, які можуть не бути використані, ініціативна група співпрацює з департаментом охорони здоров'я. Існує домовленість про територіальний розподіл допомоги з акцентом на міста Полтава, Кременчук та Горішні Плавні", – йдеться в офіційній заяві Ворскли.

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До слова, чемпіонат України – один з небагатьох, в якому досі проводять матчі регулярної першості.

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Полтава, Ворскла, Футбол, УПЛ, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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