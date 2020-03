ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям

Футбольні клуби італійських Серії A та Серії B хочуть скоротити збитки від припинення сезону через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Відмічається, что керівництво клубів заморозить зарплати виконавцям.

Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці в Твіттері.

Tira aria di bufera tra i presidenti (in prima fila quelli di #LegaPro che hanno i minori ricavi ma anche #SerieB e #SerieA avallano) e l’#AIC: i club vogliono congelare gli stipendi dei calciatori, finché non si tornerà a giocare, in modo da far fronte alle perdite. #CoVid_19

