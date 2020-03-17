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ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям

ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям
12:53 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Клуби Серії А не хочуть платити зарплати футболістам у період карантину.

Футбольні клуби італійських Серії A та Серії B хочуть скоротити збитки від припинення сезону через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Відмічається, что керівництво клубів заморозить зарплати виконавцям.

Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці в Твіттері.

Профспілка футболістів Італії виступає проти подібної ідеї і хоче, щоб гравці отримували виплати в повному обсязі протягом усього періоду карантину.

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Звісно ж, поки невідомо, коли в Італії відновлять проведення матчів. Раніше президент профспілки футболістів Даміано Томмазі висловив думку, що пауза триватиме як мінімум до травня. Сьогодні УЄФА буде приймати рішення щодо ЄВРО-2020.

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Серия А, Футбол, Серия В, Новини футболу, Николо Скира.
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