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15 травня можуть відновити чемпіонат України з футболу

15 травня можуть відновити чемпіонат України з футболу
16:16 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:УПЛ розглядає дату 15 травня для відновлення футбольного чемпіонату.

Базовою датою відновлення чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги розглядається п'ятниця, 15 травня.

Саме ця дата дасть змогу вчасно закінчити сезон в Україні і вкластися в рекомендований УЄФА дедлайн - завершити сезони в асоціаціях до 30 червня, повідомляє Sport Arena.

Учора Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені

Лідером чемпіонату залишається донецький "Шахтар", який зберігає 13-очковий відрив від луганської "Зорі" та київського "Динамо". Головний аутсайдер за дев'ять турів до кінця сезону - львівські "Карпати".

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Все по темі:

УЄФА, Футбол, УПЛ, Чемпіонат України, Збірна України, Коронавірус.
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