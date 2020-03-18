15 травня можуть відновити чемпіонат України з футболу

Новини спорту:УПЛ розглядає дату 15 травня для відновлення футбольного чемпіонату.

Базовою датою відновлення чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги розглядається п'ятниця, 15 травня.

Саме ця дата дасть змогу вчасно закінчити сезон в Україні і вкластися в рекомендований УЄФА дедлайн - завершити сезони в асоціаціях до 30 червня, повідомляє Sport Arena.

Учора Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Лідером чемпіонату залишається донецький "Шахтар", який зберігає 13-очковий відрив від луганської "Зорі" та київського "Динамо". Головний аутсайдер за дев'ять турів до кінця сезону - львівські "Карпати".