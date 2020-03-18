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Відомий тренер Мауріціо Саррі ризикує підхопити коронавірус

Відомий тренер Мауріціо Саррі ризикує підхопити коронавірус
17:53 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Новини спорту:Наставник Ювентуса викурює по 60 сигарет.

Керівництво Ювентуса приймає спеціальні заходи, щоб убезпечити головного тренера команди Мауріціо Саррі від можливості захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Daily Mail.

61-річний фахівець знаходиться під особливим контролем клубних медиків і перебуває на постійному контакті з ними.

Все через те, що в Ювентусі зафіксовано вже два випадки захворювання на коронавірус серед гравців. До Даніеле Ругані тепер додався француз Блез Матюїді.

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Саррі також здав тести на можливе інфікування вірусом, але вони виявилися негативними. Боси Ювентуса хвилюються, що віковий тренер може бути особливо схильний до ускладнень, так як торік лікувався від пневмонії, а також ніяк не кине згубну звичку до паління.

Раніше сам Саррі зізнавався, що викурює близько 60 сигарет за день, і нічого не може з собою вдіяти.

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Все по темі:

ФК Ювентус, Серия А, Маурицио Сарри, Чемпіонат Іспанії.
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