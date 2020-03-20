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Ярмоленко і Зінченко зможуть вийти на поле не раніше 30 квітня

Ярмоленко і Зінченко зможуть вийти на поле не раніше 30 квітня
13:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Зінченко та Ярмоленко зіграють перші матчі не раніше 30 квітня.

Футбольний чемпіонат англійської Прем’єр-ліги (АПЛ), де у складі "Манчестер Сіті" і "Вест Гема" грають українці Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко, відновиться через пандемію коронавірусу не раніше 30 квітня.

За нинішньої ситупції у пріоритеті Ліги - здоров'я людей, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

"Ліга прийняла колективне рішення про те, що офіційні матчі в Англії будуть відкладені до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом залишається незрозумілою, і ми можемо запевнити всіх, що здоров’я та добробут гравців, персоналу та уболівальників - наш пріоритет", - зазначається у повідомленні.

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Додамо, що раніше чемпіонат було перервано до 4 квітня 2020 року.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, УПЛ, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко.
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