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Степаненко: Я дуже чекав на Євро, але нині слід думати про здоров'я людей

Степаненко: Я дуже чекав на Євро, але нині слід думати про здоров'я людей
13:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтар

Новини спорту:Тарас Степаненко прокоментував перенесення Євро-2020 на наступний рік.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував перенесення Євро-2020 на наступний рік через пандемію коронавірусу.

Хавбек підкреслив, що з великим інтересом чекав початку європейського чемпіонату, але в ситуації з пандемією коронавірусу на перше місце виходить здоров'я людей, повідомляє FootballHub.

"Я дуже чекав на Євро, готувався. Це така подія, що деякі футболісти, граючи за свої збірні, ніколи не можуть на неї потрапити. Мої рідні мали полетіти на всі наші матчі у групі, все було організовано. Але все змінилося через вірус і я, звичайно, засмутився. Але нині в Україні та світі важка ситуація, і ми маємо відкласти якісь свої амбіції на другий план і більше думати про здоров'я людей", - сказав Степаненко.

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Нагадаємо, УЄФА прийняв рішення перенести чемпіонат Європи-2020 на наступний рік.

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Тарас Степаненко, ФК Шахтар, Збірна Ураїни, Коронвірус.
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