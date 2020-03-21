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Глєб: Мілевський сам знає, що я сильніший футболіст

Глєб: Мілевський сам знає, що я сильніший футболіст
11:23 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Вацко Live

Новини спорту:Колишній капітан збірної Білорусі Олександр Глєб порівняв себе з Мілевським.

Екс-гравець збірної Білорусі Олександр Глєб висловив своєму думку про Артема Мілевського.

"Подобається, як грав і грає Міля. Але в голові раніше був патрон або снаряд, не знаю. Але це його життя - як хотів, так і чинив.

Я до нього з повагою ставлюся, але він сам знає, що я сильніший футболіст. Я бачив, що він говорив протилежне. Міля - більше актор. Він хороший і талановитий футболіст, але Міля, заспокойся, братан. Успіхів йому в тому, щоб довести, що він кращий.

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Для мене він не зрадник білоруського футболу. Ніхто ж йому не допомагав, на футбол його відвели батьки, він займався. Що і хто для нього робив? Він поїхав, засвітився, йому надійшла пропозиція і він прийняв таке рішення. У нас завжди починають судити, але ніхто ж не пройшов його шлях, ніхто не знає, що і як було. А відразу накидатися, мовляв, Міля - зрадник - ні, це його життя. Я поважаю його рішення і не звинувачую", - сказав Гліб.

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Все по темі:

Артем Милевский, ФК Динамо Киів, Збірна Білорусі, Олександр Глєб.
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