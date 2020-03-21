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УЄФА знову переносить закінчення сезону

УЄФА знову переносить закінчення сезону
08:21 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:До 30 червня навряд чи встигнуть дограти усі турніри.

Робоча група УЄФА запропонувала федераціям, лігам і клубам Європи три варіанти календаря до кінця сезону. Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Спочатку обговорювався варіант із завершенням всіх національних першостей, кубків і єврокубків, а також плей-офф Ліги націй до 30 червня. Однак потім виникли сумніви в тому, що до кінця червня встигнуть дограти усі турніри.

Тепер для обговорення запропонували ще два варіанти - завершити сезон до 31 липня або до 31 серпня. Очевидно, що в такій ситуації новий сезон почнеться набагато пізніше звичайного.

Найближчим часом терміново потрібно розробити рішення проблеми за контрактами, терміни яких закінчуються на початку літа (більшість 30 червня), а також домовитися з телекомпаніями.

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Нагадаємо, УЄФА вирішив, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу. УЄФА також ухвалив рішення перенести на 2021 рік Євро-2020.

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ФИФА, УЄФА, Ліга чемпіонів, Ліга Європи.
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