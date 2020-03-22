З життя пішов екс-президент мадридського Реалу

Новини спорту:Причиною смерті став коронавірус, Санс пізно звернувся за допомогою лікарів.

Колишній президент мадридського "Реалу" Лоренцо Санс помер в Мадриді від коронавірусу, повідомляє Marca.

Санс, 76 років, був госпіталізований 17 березня після того, як погіршився його стан після восьми днів з лихоманкою. Після пройденого тесту Covid-19 через день його стан здоров'я погіршився і сьогодні завершився смертельним результатом.

Санс був президентом "королівського клубу" з 1995 по 2000 роки.

За цей період команда виграла два Кубки європейських чемпіонів, а також Міжконтинентальний кубок і іспанську Прімеру.

Додамо, що після Санса президентом "Реалу" став Флорентіно Перес, який управляє командою і до сих пір.