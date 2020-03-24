Український футболіст вирішив не ризикувати і не повертатися додому

Новини спорту:Український форвард "Соннерйюска" сподівається, що тренування поновляться 1-го квітня.

22-річний український нападник "Соннерйюска" Артем Довбик вирішив не їхати в Україну під час карантину, введеного через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

- В Україну не збирався їхати на час паузи?

- Я питав, але мені сказали, що краще не ризикувати. Я і сам розумію, що виїхати можна було, а ось потрапити назад вчасно могло не вийти. Якщо я не помиляюся, з нашої команди тільки один футболіст поїхав додому. Наше місто недалеко від кордону з Німеччиною, йому тут рукою подати.

- З ким із футбольних друзів листуєшся?

- По відеозв'язку розмовляю з Ігорем Когутом з "Дніпра-1", Владиславом Кочергіним з "Зорі". Підтримуємо один одного.

- Коли в Данії планують відновити чемпіонат?

- Поки невідомо, як все буде розгортатися далі. Всім сказали бути в режимі очікування. За попередніми даними, перше тренування у нас запланована на 1-е квітня.