Маркевич: В Україні є команди, які вже не хочуть платити

Новини спорту:Базова дата відновлення чемпіонату УПЛ – 15 травня.

Голова комітету збірних переконаний, що чемпіонат потрібно дограти.

Голова комітету національних збірних України УАФ Мирон Маркевич вважає, що усі клуби чемпіонату України понесуть збитки через карантин, повідомляє телеканал «Футбол».

«Давайте почекаємо ще хоча б місяць, як у нас складеться ситуація. Поки що в Україні такої катастрофи немає. Можливо, ми не все знаємо, але поки все виглядає так. Почекаємо.

Хотілося б, щоб дограли чемпіонат. Є багато невизначених позицій. Друге місце, яке дає право грати в ЛЧ, хто вилетить, хто буде в єврокубках.

Потрібно, щоб команди збиралися і вирішували. Збитки понесуть всі. Зараз одні команди платитимуть, інші не хочуть вже платити, я знаю. Подивимося, як все повернеться», - сказав Маркевич.

Нагадаємо, виконком УАФ прийняв рішення призупинити всі чемпіонати України з футболу на невизначений термін. Базова дата відновлення чемпіонату УПЛ – 15 травня.