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Сергій Ковальчук про травму Хачеріді

Сергій Ковальчук про травму Хачеріді
15:07 Сьогодні Телеграф football24.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Тренер Динамо-Брест розповів, чому Євген Хачеріді досі не дебютував.

У матчі 2-го туру чемпіонату Білорусі брестське Динамо на виїзді з мінімальним рахунком 1:0 здолало Слуцьк.

У стартовому складі Динамо вийшли українці Артем Мілевський та Олександр Нойок, а от Євген Хачеріді другий тур поспіль не потрапив навіть до заявки.

"Хачеріді на тренуванні зламав палець, йому наклали гіпс. Тому він поки поза грою", – прокоментував відсутність українця головний тренер команди Сергій Ковальчук в ефірі телеканалу Білорусь 5.

Мілевський уперше в сезоні забив у футбольному чемпіонаті Білорусі

Нагадаємо, Хачеріді підписав контракт з Динамо у кінці жовтня минулого року, однак угода набрала чинності з 1 січня 2020 року. У поточному сезоні 32-річний футболіст в офіційних матчах на поле поки не виходив.

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Все по темі:

Динамо (Брест), Білорусь, Чемпіонат Білорусі, Сергій Ковальчук.
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