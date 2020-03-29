Сергій Ковальчук про травму Хачеріді

Новини спорту:Тренер Динамо-Брест розповів, чому Євген Хачеріді досі не дебютував.

У матчі 2-го туру чемпіонату Білорусі брестське Динамо на виїзді з мінімальним рахунком 1:0 здолало Слуцьк.

У стартовому складі Динамо вийшли українці Артем Мілевський та Олександр Нойок, а от Євген Хачеріді другий тур поспіль не потрапив навіть до заявки.

"Хачеріді на тренуванні зламав палець, йому наклали гіпс. Тому він поки поза грою", – прокоментував відсутність українця головний тренер команди Сергій Ковальчук в ефірі телеканалу Білорусь 5.

Нагадаємо, Хачеріді підписав контракт з Динамо у кінці жовтня минулого року, однак угода набрала чинності з 1 січня 2020 року. У поточному сезоні 32-річний футболіст в офіційних матчах на поле поки не виходив.