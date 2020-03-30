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Легенда турецького футболу госпіталізований з коронавірусом

Легенда турецького футболу госпіталізований з коронавірусом
02:28 Сьогодні Телеграф champion.com.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Рекодсмен турецької збірної за кількістю проведених матчів опинився у лікарні, у нього виявили коронавірус.

Рекордсмен збірної Туреччини з футболу Рюштю Речбер госпіталізований через коронавірус.

Про це в Instagram повідомила дружина екс-голкіпера Ішил.

"Мені шкода це повідомляти, але мій чоловік Рюштю знаходиться в лікарні з діагнозом COVID-19. Ми шоковані тим, наскільки швидко у нього розвинулися симптоми, хоча раніше все було в порядку.

Ми провели тести, у дочки та сина результат негативний, а у чоловіка - позитивний. Зараз нам не дозволено його відвідувати - і це найскладніше", - написала Ішил.

46-річний Речбер є рекордсменом турецької збірної за кількістю проведених матчів - 120 ігор. З турецькою збірною він ставав бронзовим призером ЧС-2002. Речбер завершив кар'єру, по ходу якої виступав за Антальяспор, Фенербахче, Барселону і Бешикташ, у 2012 році.

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Все по темі:

Турция, Инфекция, Пандемия, Футболист, Коронавірус, Covid-19, Рюштю Речбер.
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