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Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі

Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
05:29 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Через дискваліфікацію "Ман Сіті" з матчів єврокубків Де Брюйне розглядає варіант трасферу до "Реалу".

28-річний хавбек англійського "Манчестер Сіті" і національної збірної Бельгії Кевін Де Брюйне може стати гравцем мадридського "Реала" в літнє трансферне вікно.

За даними джерела, бельгієць може погодитися на трансфер в мадридський колектив після інформації про те, «Манчестер Сіті» не зможе взяти участь в єврокубках протягом двох років через дискваліфікацію УЄФА.

Відзначимо, що в цьому сезоні Прем'єр-ліги Де Брюйне провів 26 матчів, забив 8 голів і віддав 17 результативних передач. Трансферна вартість гравця оцінюється в 150 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Де Брюйне не покине "Ман Сіті", не дивлячись на єврокубковий бан.

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ФК Ман Сити, Реал, АПЛ, Кевин де Брюйне.
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