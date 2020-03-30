Роналду закликає фанатів сидіти вдома

Новини спорту:Зірковий гравець закликає залишатися вдома і допомагати медпрацівникам, які рятують нам всім життя.

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду опублікував фото в Instagram, де він разом зі своїми дітьми.

Португалець звернувся до своїх підписників у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"У цей складний момент для всього світу давайте будемо вдячні за те, що має значення - наше здоров'я, наші сім'ї, наших улюблених людей. Залишайтеся вдома, і давайте допоможемо медичним працівникам, які борються за те, щоб врятувати наші життя".

Майже всі спортивні змагання, за винятком чемпіонату Білорусі з футболу, були перенесені або скасовані через пандемію коронавируса. За останніми даними, в світі коронавірус підтверджений у 737 929 осіб. Померлих - 35 019 видужали - 156 507.