Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів

Новини спорту:Сезон хочуть дограти.

В європейській футбольній асоціації (УЄФА) не полишають ідею завершити сезон 2019/2020. Про це повідомляє The Independent.

Сьогодні, 1 квітня, УЄФА обговорить із клубами, лігами і національними асоціаціями питання контрактів футболістів і термінів трансферних вікон. Крім цього, продовжать дискусію щодо дати відновлення сезону.

Поки що фінали єврокубків попередньо відбудуться 24 і 27 червня. Оскільки до того часу пандемія коронавірусу може не завершиться остаточно, УЄФА розмірковує над варіантом проведення фінальних матчів у Стамбулі (Ліга чемпіонів) і Гданську (Ліга Європи) без уболівальників.

Також нагадаємо, нині всі професійні турніри в Європі, за винятком чемпіонату Білорусі, перервано через пандемію коронавірусу.