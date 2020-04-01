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Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів

Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
17:06 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Сезон хочуть дограти.

В європейській футбольній асоціації (УЄФА) не полишають ідею завершити сезон 2019/2020. Про це повідомляє The Independent.

Сьогодні, 1 квітня, УЄФА обговорить із клубами, лігами і національними асоціаціями питання контрактів футболістів і термінів трансферних вікон. Крім цього, продовжать дискусію щодо дати відновлення сезону.

Поки що фінали єврокубків попередньо відбудуться 24 і 27 червня. Оскільки до того часу пандемія коронавірусу може не завершиться остаточно, УЄФА розмірковує над варіантом проведення фінальних матчів у Стамбулі (Ліга чемпіонів) і Гданську (Ліга Європи) без уболівальників.

Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи знову перенесли

Також нагадаємо, нині всі професійні турніри в Європі, за винятком чемпіонату Білорусі, перервано через пандемію коронавірусу.

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Спорт, УЄФА, Футбол, Ліга чемпіонів.
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