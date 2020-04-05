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Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні

Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
00:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:«Шахтар» впевнено очолює УПЛ, випереджаючи «Зорю» на 13 очок.

В першій трійці лише бразильці.

Півзахисник Тайсон визнаний кращим гравцем «Шахтаря» в березні за підсумками голосування уболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.

Бразильський півзахисник Тайсон набрав 4 293 голоси. На другому місці в голосуванні нападник Жуніор Мораес (1430). Третя позиція у півзахисника Маркоса Антоніо (1314).

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У березні Тайсон зіграв чотири матчі за «Шахтар», в його активі два голи. Всього в нинішньому сезоні на рахунку бразильця 27 поєдинків за «Шахтар», дев'ять голів і вісім результативних передач.

Нагадаємо, «Шахтар» впевнено очолює УПЛ, випереджаючи «Зорю» на 13 очок. Чемпіонат України припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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Футбол, УПЛ, Тайсон, Шахтар.
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