Новини спорту:Лондонський "Челсі" розпочав переговори про трансфер бразильського півзахисника Філіпа Коутіньйо в літньому трансферному вікні.

Представник збірної Бразилії знаходиться в оренді в “Баварії” з “Барселони”, але навряд чи повернеться на “Камп Ноу” на тлі інтересу з боку клубів Прем’єр-ліги.

“Манчестер Юнайтед”, “Арсенал” і “Тоттенхем” бажають придбати гравця, але “Челсі” вийшов вперед у цій гонитві, почавши переговори.

Сказано, що саме хороші відносини між лондонським клубом і представником Коутіньйо Кіа Журабчіаном могли б полегшити цю операцію.

Зауважимо, що трансферна вартість бразильця становить 70 млн. євро, дозволяючи входити йому до топ-20 найдорожчих півзахисників світу.