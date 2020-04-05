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ФК "Челсі" веде переговори про трансфер Філіпа Коутіньйо

ФК "Челсі" веде переговори про трансфер Філіпа Коутіньйо
09:53 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Лондонський "Челсі" розпочав переговори про трансфер бразильського півзахисника Філіпа Коутіньйо в літньому трансферному вікні.

Представник збірної Бразилії знаходиться в оренді в “Баварії” з “Барселони”, але навряд чи повернеться на “Камп Ноу” на тлі інтересу з боку клубів Прем’єр-ліги.

“Манчестер Юнайтед”, “Арсенал” і “Тоттенхем” бажають придбати гравця, але “Челсі” вийшов вперед у цій гонитві, почавши переговори.

Сказано, що саме хороші відносини між лондонським клубом і представником Коутіньйо Кіа Журабчіаном могли б полегшити цю операцію.

Зауважимо, що трансферна вартість бразильця становить 70 млн. євро, дозволяючи входити йому до топ-20 найдорожчих півзахисників світу.

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Все по темі:

Бавария, Трансфер, Челси, Філіп Коутіньйо, Бразильський півзахисник.
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