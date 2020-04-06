Ізраїль переміг в альтернативному чемпіонаті FIFA-2020

Новини спорту:Проведення Євро-2020 перенесли на літо 2021 року.

В рамках альтернативного Євро-2020 у FIFA-20 під назвою Plan B FIFA Tournament організований блогом "433" для професійних футболістів, відбувся фінальний поєдинок, передає УНН.

Нападник німецького “Хоффенхайма”, який представляв збірну Ізраїлю Мунас Даббур у двох матчевому поєдинку обіграв кривдника Олександра Зінченка по півфіналу - Дієго Жоту (Португалія). Сумарний рахунок 9:1 (4:1, 5:0) на користь Даббура.

Варто відзначити, що в змаганні приймали участь 32 футболісти, які представляли різні європейські збірні.