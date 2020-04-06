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Роналду кинув виклик спортсменам у вправі на прес (Відео)

Роналду кинув виклик спортсменам у вправі на прес (Відео)
13:34 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:Зірковий футболіст Кріштіану Роналду пропонує челендж із вправи на прес.

Португальський нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду запропонував челендж із вправи на прес: лежачи на спині дотягнутися долонями до піднятих ніг максимальну кількість разів.

Так, у своєму Instagram 35-річний футболіст за 45 сек виконав вправу 142 рази і кинув виклик спортсменам побити його рекорд.

 
 
 
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Hey guys, I have a new challenge for you to stay active: the Living Room Cup . Can you step up and beat my core crusher record? Show me what you got and use #livingroomcup #playinside @nike @cristiano so I can you!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Челендж підтримав захисник португальської "Бенфіки" Рубен Діаш, який перевершив Роналду – виконав вправу 150 разів.

Як повідомлялося, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду стане першим в історії футболу і третім в історії спорту, який заробить 1 мільярд євро.

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До нього це вдалося гольфісту Тайгеру Вудсу (2009 рік) і боксеру Флойду Мейвезеру (2015 рік). Баскетболіст Майкл Джордан переступив цю позначку вже після завершення кар'єри - в 2015-му.

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Все по темі:

Карантин, Криштиану Роналду., Коронавірус, Збірна Португалії.
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