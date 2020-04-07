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"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером

"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
14:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Футболіст є вихованцем "Баварії" і виступає за неї з 2007 року.

Футбольний форвард національної збірної Німеччини Томас Мюллер продовжив контракт з мюнхенською "Баварією" до 2023 року.

30-річний гравець зазначив, що продовження контракту було для нього абсолютним пріоритетом, повідомляє офіційний сайт "Баварії".

"Для мене продовження контракту з "Баварією" було абсолютним пріоритетом. Клуб думав у тому ж ключі. Дві третини свого життя я провів у "Баварії". Цей клуб для мене більше, ніж роботодавець, це - моя пристрасть! Буду викладатися по максимуму" , - заявив Мюллер.

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Бавария, Футбол, Томас Мюллер, Німеччина.
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