"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером

Новини спорту:Футболіст є вихованцем "Баварії" і виступає за неї з 2007 року.

Футбольний форвард національної збірної Німеччини Томас Мюллер продовжив контракт з мюнхенською "Баварією" до 2023 року.

30-річний гравець зазначив, що продовження контракту було для нього абсолютним пріоритетом, повідомляє офіційний сайт "Баварії".

"Для мене продовження контракту з "Баварією" було абсолютним пріоритетом. Клуб думав у тому ж ключі. Дві третини свого життя я провів у "Баварії". Цей клуб для мене більше, ніж роботодавець, це - моя пристрасть! Буду викладатися по максимуму" , - заявив Мюллер.

Мюнхенський клуб лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, який призупинено через пандемію коронавірусу.