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Моурінью провів тренування з кількома футболістами "Тоттенгема"

Моурінью провів тренування з кількома футболістами "Тоттенгема"
12:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Одним з них є хавбек Тангай Н'Домбеле.

Головний тренер лондонського клубу "Тоттенгем" Жозе Моурінью провів у середу в парку тренування з кількома футболістами своєї команди.

Одним з них є хавбек Тангай Н'Домбеле. У парку помітили ще двох гравців "Тоттенгема" - півзахисника Райана Сесеньйона та захисника Давінсона Санчеса, повідомляє Sky Sports.

"Павіла карантину в Англії дозволяють людям раз на день виходити на прогулянку або займатися вправами на відкритому повітрі, але при цьому потрібно дотримуватися дистанції у два метри від один одного. Гравці "Тоттенгема" кілька разів проігнорували цю рекомендацію", - зазначає видання.

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Нагадаємо, "Тоттенгем", посідає восьме місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 41 очко у 29-ти матчах.

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Моуринью, Британия, Футбол, Коронавірус, Тоттенгем.
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