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Одній з українських футбольних команд скоротили зарплату вполовину

Одній з українських футбольних команд скоротили зарплату вполовину
16:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: wikipedia

Новини спорту:Футбольний клуб "Верес" скоротив зарплату гравців на 50 відсотків.

Клуб "Верес" з Рівного на 50 відсотків скоротив зарплату футболістам на період дії карантинних заходів в Україні через пандемію коронавірусу.

Таке рішення прийняли на першому засіданні наглядової ради клубу, повідомляє інформаційна служба "Вереса".

Термін дій контрактів гравців встановили до 15 червня. Керівництво заздалегідь обговорило з футболістами антикризові заходи і прийшло до обопільної згоди.

Команда пішла на карантин у середині березня. Гравці готуються до відновлення змагань в індивідуальному режимі.

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Нагадаємо, "Верес" йде на третьому місці у турнірній таблиці групи "А" Другої ліги чемпіонату Украни. Змагання не встигли відновитися після зимової паузи через пандемію коронавірусу.

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Футбол, ФК Верес, Зарплати, Футболісти.
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