Новини спорту:Через пандемію коронавірусу припинені майже всі спортивні змагання і багато клубів переживають фінансову скруту.

Шість директорів іспанської "Барселони" подали у відставку і заявили, що в майбутньому клуб зіткнеться з труднощами через фінансову кризу на тлі пандемії коронавірусу, до яких вони не готові з нинішнім керівництвом. Про це повідомляє AS.

У відставку подали віце-президенти Емілі Русо і Енріке Томас, у яких стався конфлікт із президентом каталонського клубу Жозепом Бартомеу, директора Сільвіо Еліас, Марія Тейшідор, Жозеп Понт і секретар правління Жорді Класамілья.

Причиною відставки функціонерів є невдоволення діями клубу в умовах фінансової кризи через пандемію коронавірусу, скандалами у соцмережах і труднощами, до яких вони не готові з нинішнім керівництвом.

"Ми хотіли б повідомити, що директора, що підписалися нижче, повідомили президенту Бартомеу про наше рішення беззастережно піти у відставку з наших посад у клубі. Ми досягли цієї точки і не бачимо можливості змінити способи управління клубом перед важливими викликами в майбутньому і особливо після закінчення пандемії…", - йдеться у листі про відставку.

Станом на ранок 9 квітня, за даними Worldmeters, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. З них 330 589 одужали, а 88 502 — померли. Кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) в Іспанії за останні 24 години зросла на 683, загальна кількість померлих становить 15 238 осіб.