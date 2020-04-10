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П'ятниця, 10.04.2020

На стадіоні у Кардіффі облаштовують госпіталь для хворих на коронавірус (Відео)

Перші 300 місць планується підготувати вже до неділі, наступні - вже за два тижні. Про це повідомляє BBC. У госпіталі встановлять мобільні рентгенівські апарати, комп'ютерні томографи, а також прилади для догляду за людьми в останні тижні або дні їх життя. Польовий госпіталь, якому вже дали назву "Серце дракона" (Dragon's Heart Hospital), стане другою за величиною лікарнею у Британії. Найбільшою стала лікарня Найтінгейл у Лондоні, яку також облаштували для боротьби з пандемією коронавірусу.
Укринформ
Фото: pixabay.com
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Госпиталь, Британия, Стадион, Лікарня, Коронавірус.
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