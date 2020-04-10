На стадіоні у Кардіффі облаштовують госпіталь для хворих на коронавірус (Відео)

Перші 300 місць планується підготувати вже до неділі, наступні - вже за два тижні. Про це повідомляє BBC. У госпіталі встановлять мобільні рентгенівські апарати, комп'ютерні томографи, а також прилади для догляду за людьми в останні тижні або дні їх життя. Польовий госпіталь, якому вже дали назву "Серце дракона" (Dragon's Heart Hospital), стане другою за величиною лікарнею у Британії. Найбільшою стала лікарня Найтінгейл у Лондоні, яку також облаштували для боротьби з пандемією коронавірусу.