Розпочалась реконструкція стадіону "Металург" у Кривому Розі

Новини спорту:У Кривому Розі розпочали реконструкцію стадіону "Металург" – одному з найбільших стадіонів України, місткість якого складає понад 29000 глядачів.

Після проведення тривалих експертиз Державним архітектурно-будівельним контролем, нещодавно був отриманий дозвіл на проведення ремонтних робіт - вони почалися негайно. Про це повідомляє пресслужба Криворізької міськради.

Проєктом реконструкції передбачена заміна трибун, перекриттів і гідроізоляційного шару чаші стадіону. Таким чином, буде усунуто протікання під час опадів під трибунні приміщення. Капітально відремонтують фасад комплексу та проведуть благоустрій території біля стадіону.

"Наразі розпочатий ремонт західної сторони стадіону "Металург". Вже проводиться демонтаж вхідної групи – монолітобетонних сходів та пандусів. Підрядна організація повинна виконати: заміну віконних блоків на енергозберігаючі, монтаж алюмінієвих вітражів та встановити ворота, утеплити фасад та облаштувати цоколь облицювальними плитами, утеплити цокольну частину та відремонтувати і утеплити покрівлю, облаштувати ганок та відремонтувати цегляну кладку, відремонтувати балки",- зазначив начальник управління капітального будівництва Валерій Катькін.

За інформацією Tribuna.com, стадіон "Металург" є сьомим за місткістю стадіоном України. Він розрахований на 29 700 місць..Арена розташована в центрі Кривого Рогу біля парку і включає в себе, крім стадіону, кілька спортивних майданчиків.

Підрядник планує витратити на реконструкцію майже 55 млн гривень. Ремонт фасаду стадіону "Металург" хочуть виконати до 30 грудня 2020 року.