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Руслан Ротань назвав причину програшу молодіжної збірної України

Руслан Ротань назвав причину програшу молодіжної збірної України
08:22 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився з приводу причин невтішних результатів команди у порівнянні із виступами команди U-20.

"Насправді це дві різні команди. Дійсно, більшість хлопців перейшли до нас із команди чемпіонів світу. Але після великих перемог завжди буває спад, заспокоєність. Ми це передбачали. Їм потрібен час, щоб прийти до тями. Це не критика, це нормальний процес для молодих футболістів. Вони відпочинуть, переосмислять і будуть розуміти, що потрібно включатися і прогресувати", заявив тренер.

"Цей рік буде показовим для тих, хто був на чемпіонаті світу. Я розумію критику, яка звучить на нашу адресу, і приймаю всі стріли на себе. Так вийшло, що перед першою грою, із Фінляндією, ми вперше зібралися в такому складі. Звичайно, я сподівався на кращий результат, але зірки зійшлися не на нашу користь. Винен у цьому тільки я сам. Сподіваюся, наші погані часи вже позаду, й у наступних матчах хлопці покажуть свої кращі якості. Процес будівництва команди займає не один місяць. Для цього потрібен як мінімум рік", - наголосив Ротань.

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Відзначимо, українська "молодіжка" провела 4 матчів відбору на ЧЄ-2021 і набрала тільки 3 очки – 4 місце.

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Все по темі:

Футбол, Провал, Тренер, Руслан Ротань, Україна, причини, Молодіжна збірна.
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