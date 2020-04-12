Футбольні матчі в Італії будуть без глядачів до кінця 2020 року

Новини спорту:Наразі невідомо, коли відновлять матчі Серії А.

Влада Італії планує проведення футбольних матчів з присутністю глядачів лише з початку наступного року. Про це повідомив журналіст Танкреді Палмері з посиланням на свої джерела в уряді Італії.

Проведення футбольних матчів з присутністю глядачів дозволять не раніше, ніж з січня 2021 року. Такі заходи пов'язані з пандемією коронавірусу, через яку зупинили матчі чемпіонату Італії (Серія А), а в країні ввели карантин до 3 травня.

Нагадаємо, що відновлення матчів в Серії А відкладено на невизначений термін. Шість італійських клубів виступають за дострокове завершення чемпіонату, вісім клубів – проти. Таблицю італійського чемпіонату очолює "Ювентус", який на одне очко випереджає найближчого переслідувача – "Лаціо".