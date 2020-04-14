Скачать
Вівторок, 14.04.2020
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

За оборонцем "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано "полюють" клуби з Манчестера

За оборонцем "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано "полюють" клуби з Манчестера
07:21 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:У сезоні німецької Бундесліги Упамекано взяв участь в 21 матчі за “РБ Лейпциг”.

Центральний оборонець "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано потрапив до сфери інтересів грандів англійського футболу – "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті", передає УНН з посиланням на "Sky Sports".

Обидва клуби бажають посилити захисні редути найближчого літа та звернули увагу на кандидатуру 21-річного гравця: “міщани” планують придбати двох центральних захисників, а “МЮ” бажають прийняти француза, адже невпевнені у майбутньому Кріса Смоллінга та Філа Джонса.

За повідомленням видання, “МС” взимку слідкував за захисниками: Аке з “Борнмута”, Скрініара з “Мілану”, дуету з “Лестера” та українця Миколи Матвієнка з “Шахтаря”. У підсумку керівництво відмовилось від ідеї з купівлею будь-кого з вищеперерахованого списку.

УЄФА проведе матчі єврокубків в серпні

Зазначимо, сума відступних 21-річного футболіста складає 60 млн. євро.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Ман Сити, Бундеслига, Спорт, Футбол, Трансфер, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Дайо Упамекано.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 УЄФА проведе матчі єврокубків в серпні
02 Помер знаменитий футбольний тренер Мішель Ідальго
03 За оборонцем "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано "полюють" клуби з Манчестера
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся