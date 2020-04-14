За оборонцем "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано "полюють" клуби з Манчестера

Новини спорту:У сезоні німецької Бундесліги Упамекано взяв участь в 21 матчі за “РБ Лейпциг”.

Центральний оборонець "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано потрапив до сфери інтересів грандів англійського футболу – "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті", передає УНН з посиланням на "Sky Sports".

Обидва клуби бажають посилити захисні редути найближчого літа та звернули увагу на кандидатуру 21-річного гравця: “міщани” планують придбати двох центральних захисників, а “МЮ” бажають прийняти француза, адже невпевнені у майбутньому Кріса Смоллінга та Філа Джонса.

За повідомленням видання, “МС” взимку слідкував за захисниками: Аке з “Борнмута”, Скрініара з “Мілану”, дуету з “Лестера” та українця Миколи Матвієнка з “Шахтаря”. У підсумку керівництво відмовилось від ідеї з купівлею будь-кого з вищеперерахованого списку.

Зазначимо, сума відступних 21-річного футболіста складає 60 млн. євро.