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ФК "Реал" націлився на двох нападників Європи

ФК "Реал" націлився на двох нападників Європи
10:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Обидва гравці, незважаючи на молодий вік, вже встигли голосно заявити про себе на найвищому рівні.

Мадридський "Реал" обрав план підсилення атакуючої ланки на найближчі кілька сезонів, інформує УНН з посиланням на "Marca".

Іспанський гранд надіється підписати форварда дортмундської "Боруссії" Ерлінга Холанда в цьому році. Нападник "ПСЖ" та збірної Франції Киліан Мбаппе повинен поповнити ряди "галактікос" 2021-му році.

Зазначимо, що трансферна вартість Мбаппе складає 180 млн. євро, а Холанда – 72 млн. Цього сезону француз відіграв 33 матчі і забив 30 голів при 17 асистах, а Холанд забив 12 при 11 асистах під час виступів за "джмелів".

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Все по темі:

Реал, Футбол, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Європа, Нападник, Футбольний клуб.
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