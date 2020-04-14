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Клаудіо Раньєрі пропонує нові правила для Серії А після виходу з карантину

Клаудіо Раньєрі пропонує нові правила для Серії А після виходу з карантину
10:40 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Паулу Фонсека назвав Серію А найважчим чемпіонатом для тренерів.

Наставник ФК "Сампдорія" Клаудіо Раньєрі висловився щодо відновлення Серії А після пандемії коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на "Football Italia".

На думку фахівця, через велику паузу пов’язану із коронавірусом, керівникам Серії А треба надати можливість робити більшу кількість замін під час поєдинків.

“Чи можемо ми доводити футболістів до межі, вони ж все-таки не боліди „Формули 1“? Чи достатньо місяця на підготовку, щоб грати три матчі на тиждень? Може бути, потрібно дозволити робити по п’ять замін в іграх. В іншому випадку, гравці будуть відчувати максимальне навантаження, будуть доведені до стресу, особливо ті, хто перехворів коронавірусом”, - підкреслив Раньєрі.

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Все по темі:

Футбол, ФК Сампдория, Тренер, Паулу Фонсека, Серію А, Клаудіо Раньєрі.
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