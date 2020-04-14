Клаудіо Раньєрі пропонує нові правила для Серії А після виходу з карантину

Новини спорту:Паулу Фонсека назвав Серію А найважчим чемпіонатом для тренерів.

Наставник ФК "Сампдорія" Клаудіо Раньєрі висловився щодо відновлення Серії А після пандемії коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на "Football Italia".

На думку фахівця, через велику паузу пов’язану із коронавірусом, керівникам Серії А треба надати можливість робити більшу кількість замін під час поєдинків.

“Чи можемо ми доводити футболістів до межі, вони ж все-таки не боліди „Формули 1“? Чи достатньо місяця на підготовку, щоб грати три матчі на тиждень? Може бути, потрібно дозволити робити по п’ять замін в іграх. В іншому випадку, гравці будуть відчувати максимальне навантаження, будуть доведені до стресу, особливо ті, хто перехворів коронавірусом”, - підкреслив Раньєрі.