Україна обіграла Польщу у FIFA 20

Збірна України виграла у збірної Польщі у футбольному симуляторі FIFA 20. Сума двох матчів - 8:6. За українців виступали півзахисники Євген Коноплянка і Олександр Зінченко. У першому матчі Євген Коноплянка обіграв Матеуша Кліха - 5:2. У другій зустрічі Олександр Зінченко поступився Мацею Рибусу - 3:4.