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П'ятниця, 17.04.2020
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Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна наголосив, що чемпіонат буде дограний

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна наголосив, що чемпіонат буде дограний
08:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Туринський клуб є лідером Серії А після 26 турів, але випереджає “Лаціо” тільки на один пункт.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна наголосив, що першість Серія А обов'язково потрібно дограти, передає УНН з посиланням на "Football Italia".

“Тільки футбольна влада своїм рішенням в кінці сезону може оголосити про вручення Скудетто, проте ми раді, що у „Ювентуса“ така позиція з даного питання. Мені теж хочеться, щоб все вирішилося на футбольному полі. Повторю раз і назавжди: чемпіонат повинен бути дограний, час є. Уряд, ліга, лікарі - ми всі разом приймемо рішення”, - сказав Гравіна.

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Италия, Серия А, Футбол, Габриэле Гравина, Президент Федерації футболу.
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