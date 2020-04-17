Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна наголосив, що чемпіонат буде дограний

Новини спорту:Туринський клуб є лідером Серії А після 26 турів, але випереджає “Лаціо” тільки на один пункт.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна наголосив, що першість Серія А обов'язково потрібно дограти, передає УНН з посиланням на "Football Italia".

“Тільки футбольна влада своїм рішенням в кінці сезону може оголосити про вручення Скудетто, проте ми раді, що у „Ювентуса“ така позиція з даного питання. Мені теж хочеться, щоб все вирішилося на футбольному полі. Повторю раз і назавжди: чемпіонат повинен бути дограний, час є. Уряд, ліга, лікарі - ми всі разом приймемо рішення”, - сказав Гравіна.