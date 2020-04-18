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Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат

Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
04:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Тоні Блум, зокрема, зазначив, що в іншому випадку зарплати гравців стануть непідйомними для клубів.

Власник англійського футбольного клубу "Брайтон" Тоні Блум висловив думку про необхідність запровадження стелі зарплат у всіх європейських чемпіонатах через пандемію коронавірусу.

"Якщо це спрацює, то стелю треба вводити в усьому світі. В Європі - обов'язково, хоча зробити це буде дуже важко. Тим не менш, якщо ліги прийдуть до певної угоди і при цьому, я впевнений, виникнуть юридичні питання, то щось в регламентах треба буде поміняти. В іншому випадку зарплати гравців продовжать рости далі й стануть непідйомними для клубів", - передає слова Блума Livetv.sx.

Нагадаємо, що всі єврокубкові і національні європейські турніри з футболу, крім чемпіонату Білорусі, наразі зупинені через пандемію коронавірусу.

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Все по темі:

Футбол, Пандемия, Лига, Брайтон, Коронавірус, Гравці, Тоні Блум, Стеля зарплат.
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