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Чемпіон світу з футболу помер від коронавірусу

Чемпіон світу з футболу помер від коронавірусу
14:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: пресслужба "Лідса"

Новини спорту:У складі клубу Норман Гантер був дворазовим чемпіоном Англії, а також володарем Кубка та Суперкубка Англії.

Переможець чемпіонату світу 1966 року у складі збірної Англії Норман Гантер помер від коронавірусу.

76-річний Гантер був госпіталізований 10 квітня, повідомляє пресслужба "Лідса".

"Ми спустошені, дізнавшись про смерть ікони нашого клубу. Попри те, що він боровся до кінця, а співробітники Національної служби охорони здоров'я робили все можливе, на жаль, він програв свій бій сьогодні вранці. Про спадщину Гантера завжди пам'ятатимуть. Ми хочемо підтримати сім'ю Нормана і його близьких у цей непростий час", - йдеться у повідомленні.

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Гантер грав на позиції центрального захисника, провівши основну частину кар'єри у "Лідсі" (з 1962-го по 1976 роки). У складі клубу був дворазовим чемпіоном Англії, а також володарем Кубка та Суперкубка Англії.

За підсумками сезону-1973/1974 Гантер став першим володарем нагороди кращому футболісту сезону за версією гравців.

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Спорт, Британия, Футбол, Чемпіонат світу, Коронавірус.
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