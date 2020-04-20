Кіліана Мбаппе визнано найшвидшим футболістом сезону

Новини спорту:Чемпіон світу-2018 Мбаппе також є найдорожчим футболістом за даними Transfermarkt – 180 млн євро.

Форварда "Парі Сен-Жермена" та збірної Франції Кіліана Мбаппе визнано найшвидшим гравцем нинішнього сезону в топ-5 чемпіонатах Європи, передає УНН з посиланням на Le Figaro.

Футболіст посів перше місце завдяки тому, що зумів розігнати швидкість до 36 км/год. З відставанням в 0,3 км/год від нього відстав Іньякі Вільямс з "Атлетіка" Більбао. Трійку замкнув П'єр-Емерік Обамеянг з "Арсеналу" – 35,5.

Варто зазначити, що в топ-10 найбільше представництво у "Манчестер Сіті" (Волкер і Сане - 5 і 6 відповідно) та у "Реалу" (Одріосола і Фернандес, які на 9 і 10 місцях).