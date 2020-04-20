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Ян Облак очолив рейтинг найкращих голкіперів світу

Ян Облак очолив рейтинг найкращих голкіперів світу
12:12 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Ян Облак випередив у рейтингу воротарів "Ліверпуля" та "Барселони".

Голкіпер збірної Словенії та мадридського "Атлетико" Ян Облак очолив рейтинг десяти найкращих воротарів світу.

Рейтинг склав портал FourFourTwo. Автори рейтингу нагадали, що багато в чому завдяки Облаку "Атлетіко" вдалося пройти "Ліверпуль" у Лізі чемпіонів.

"У цьому сезоні він займає друге місце в Ла Лізі за відсотком відбитих ударів - 73,1%. Для того, щоб провести 100 "сухих" матчів за "Атлетіко" йому знадобилося всього лише 178 матчів. Він чотири рази поспіль виграв трофей Самори, який вручається в чемпіонаті Іспанії воротарям з найменшою середньою кількістю пропущених голів за гру", - пояснили свій вибір на FourFourTwo.

Рейтинг найкращих воротарів світу:

10. Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

9. Едерсон Мораєс ("Манчестер Сіті")

8. Мануель Нойєр ("Баварія")

7. Самір Ханданович ("Інтер")

6. Петер Гулачі ("РБ Лейпциг")

5. Кейлор Навас (ПСЖ)

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4. Тібо Куртуа ("Реал")

3. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

2. Аліссон ("Ліверпуль")

1. Ян Облак ("Атлетіко")

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Рейтинг, Голкипер, Атлетико, Ян Облак, Воротар, Найкращий.
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