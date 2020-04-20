Ян Облак очолив рейтинг найкращих голкіперів світу

Новини спорту:Ян Облак випередив у рейтингу воротарів "Ліверпуля" та "Барселони".

Голкіпер збірної Словенії та мадридського "Атлетико" Ян Облак очолив рейтинг десяти найкращих воротарів світу.

Рейтинг склав портал FourFourTwo. Автори рейтингу нагадали, що багато в чому завдяки Облаку "Атлетіко" вдалося пройти "Ліверпуль" у Лізі чемпіонів.

"У цьому сезоні він займає друге місце в Ла Лізі за відсотком відбитих ударів - 73,1%. Для того, щоб провести 100 "сухих" матчів за "Атлетіко" йому знадобилося всього лише 178 матчів. Він чотири рази поспіль виграв трофей Самори, який вручається в чемпіонаті Іспанії воротарям з найменшою середньою кількістю пропущених голів за гру", - пояснили свій вибір на FourFourTwo.

Рейтинг найкращих воротарів світу:

10. Давід Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

9. Едерсон Мораєс ("Манчестер Сіті")

8. Мануель Нойєр ("Баварія")

7. Самір Ханданович ("Інтер")

6. Петер Гулачі ("РБ Лейпциг")

5. Кейлор Навас (ПСЖ)

4. Тібо Куртуа ("Реал")

3. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

2. Аліссон ("Ліверпуль")

1. Ян Облак ("Атлетіко")



