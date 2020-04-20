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"Динамо-Брест" не стане розривати контракт з Євгеном Хачеріді

"Динамо-Брест" не стане розривати контракт з Євгеном Хачеріді
17:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Білоруський футбольний клуб "Динамо-Брест" спростував інформацію про можливе розірвання контракту з українським захисником Євгеном Хачереді.

Про це заявили у пресслужбі команди, повідомляє сообщает Sportarena.

Під час позавчорашнього матчу чемпіонату Білорусі з "Вітебськом" (0:1) Хачеріді заробив пенальті і отримав пряму червону картку, що стало причиною поразки команди. Він вдарив гравця суперника, який не володів м'ячем.

Крім епізоду на полі, вже в підтрибунному приміщенні Хачеріді намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова.

Додамо, що Хачеріді приєднався до команди "Динамо-Брест" наприкінці жовтня минулого року. Угода з українцем розрахована до кінця 2021-го.

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"Динамо-Брест" йде на 9-й позиції чемпіонату Білорусі. У наступному турі 25 квітня команда Хачеріді вдома прийматиме "Шахтар" (Солігорськ), який тренує український спеціаліст Юрій Вернидуб.

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Спорт, Футбол, Динамо (Брест), Євген Хачеріді.
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