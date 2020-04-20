У ФК "Динамо" можуть купити Дениса Попова

Новини спорту:Клуби вже обговорювали трансфер.

Італійський "Мілан" зацікавлений у послугах захисника київського "Динамо" Дениса Попова. Про це повідомляє MN24.

"Мілан" перебуває в пошуках нового захисника, тому що Матео Мусаккьо збирається покинути команду.

Скаути "россо-нерри" звернули увагу на недавнього чемпіона світу серед молоді Дениса Попова з "Динамо".

Кияни готові до переговорів і можуть продати гравця за 15 млн євро. Посприяти трансферу може головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Денис Попов нинішнього сезону забив 2 голи в 17 матчах.