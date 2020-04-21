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Вівторок, 21.04.2020
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Шахтар хотів підписати суперзірку Серії А
07:20 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Буффон та "Ювентус" погодили продовження контракту на новий сезон.

Колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу розповів про етап роботи в клубі, коли "гірники" боролися за підписання легендарного голкіпера "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона, передає УНН з посиланням на Tutto Juve.

"Я можу підтвердити це. Я приїхав до Італії, щоб поговорити з його агентом. У той момент у нас була велика проблема на позиції воротаря, тому ми подумали про кандидатуру Буффона. Ми нічого і нікого не боялися, ми боролися нарівні з великими європейськими клубами. Я завжди поважав його, на жаль, ми не змогли його придбати. Він хотів продовжувати йти за своєю європейською мрією з "Ювентусом". І тепер, через сім років, він все ще виступає. Гадаю Буффон може грати до 45 років", - наголосив румунський фахівець.

Буффон в 42 роки встиг виграти 24 трофеї у складі "Ювентуса", "Парми" та "ПСЖ", а також чемпіонат світу-2006 у складі італійської збірної.

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Все по темі:

Буффон, Серия А, Футбол, Голкипер, Ювентус, переговорі, Шахтар, Новий сезон.
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