Шахтар хотів підписати суперзірку Серії А

Новини спорту:Буффон та "Ювентус" погодили продовження контракту на новий сезон.

Колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу розповів про етап роботи в клубі, коли "гірники" боролися за підписання легендарного голкіпера "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона, передає УНН з посиланням на Tutto Juve.

"Я можу підтвердити це. Я приїхав до Італії, щоб поговорити з його агентом. У той момент у нас була велика проблема на позиції воротаря, тому ми подумали про кандидатуру Буффона. Ми нічого і нікого не боялися, ми боролися нарівні з великими європейськими клубами. Я завжди поважав його, на жаль, ми не змогли його придбати. Він хотів продовжувати йти за своєю європейською мрією з "Ювентусом". І тепер, через сім років, він все ще виступає. Гадаю Буффон може грати до 45 років", - наголосив румунський фахівець.

Буффон в 42 роки встиг виграти 24 трофеї у складі "Ювентуса", "Парми" та "ПСЖ", а також чемпіонат світу-2006 у складі італійської збірної.