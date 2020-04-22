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Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19

Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
00:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Через пандемію коронавірусу та вердикт виконкому УЄФА про призупинення усіх футбольних заходів меморіал перенесено на наступний рік, повідомляє пресслужба УАФ.

29-31 травня у Києві мав пройти XVII Турнір Валерія Лобановського за участю молодіжних збірних України, Португалії, Словенії та Болгарії.

Орієнтовні дати проведення цих традиційних футбольних змагань  залишаються такими самими, які і нинішнього року.  

Нагадаємо, турнір Валерія Лобановського уперше пройшов 2003 року. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське "Динамо"), потім одного разу - національні збірні. Після цього за трофей змагалися молодіжні збірні різних країн. Україна пробивалася до фіналу шість разів, а переможницею ставала двічі - у 2009-у та 2019 роках.

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Все по темі:

Мемориал, Турнир, Пандемия, Валерий Лобановский, Перенесено, Коронавірус, Молодіжна збірна.
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